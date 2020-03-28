Новичок "Крыльев Советов" сравнил чемпионаты России и Франции

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Новичок "Крыльев Советов" сравнил чемпионаты России и Франции

Новичок "Крыльев Советов" Мехди Зеффан рассказал, чем отличаются российская Премьер-лига и французская Лига 1.

"РПЛ - трудный чемпионат. Здесь выступает много хороших игроков, стадионы великолепны. Люди здесь любят футбол, я счастлив и получаю удовольствие. Не знаю, есть ли большая разница между РПЛ и Лигой 1, но в любом случае отличие может быть в единоборствах. Это единственное, что я запомнил. Но если с точки зрения удобства, в России действительно есть всё, что нужно. Это очень профессионально", - цитирует алжирца Footmercato.

27-летний Зеффан перешёл в "Крылья" минувшей зимой из "Ренна" на правах свободного агента.

В составе самарской команды защитник уже провёл три матча.

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