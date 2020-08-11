Новичок "Ливерпуля" Цимикас прокомментировал свой переход

Новый игрок "Ливерпуля" Костас Цимикас прокомментировал свой переход в английский клуб из "Олимпиакоса". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Очень счастлив, горжусь тем, что оказался здесь. Для меня "Ливерпуль" - самый большой клуб в мире. Это большая честь быть здесь, я сделаю все возможное.

Мой брат - фанат "Ливерпуля", он подтолкнул меня перейти сюда. Вся моя семья рада этому переходу", - сказал Цимикас.

24-летний футболист сборной Греции подписал с английским клубом долгосрочный контракт.

Футболист в минувшем сезоне провел за "Олимпиакос" 46 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Ливерпуль" договорился по трансферу защитника сборной Греции| http://soccernews.ru