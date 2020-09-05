Новичок "Ливерпуля" Цимикас заразился коронавирусом

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Новичок "Ливерпуля" Цимикас заразился коронавирусом

У левого защитника "Ливерпуля" Константиноса Цимикаса обнаружена коронавирусная инфекция.

По информации Gazzetta.gr, болезнь у футболиста выявили в расположении сборной Греции.

В связи с этим, утверждает источник, фулбек уже покинул команду и не сыграет в ближайшем матче с Косово.

Напомним, что "красные" в августе купили Цимикаса у "Олимпиакоса" за 13 миллионов евро и заключили с ним долгосрочный контракт.

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