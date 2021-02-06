Новичок "Ливерпуля" Озан Кабак провел первую тренировку

1 Теги озан кабакливерпуль

Новичок "Ливерпуля" Озан Кабак провел первую тренировкуПеред матчем с лидером АПЛ "Манчестер Сити", "Ливерпуль" продолжает испытывать проблемы с обороной. В последний день зимнего трансферного окна "мерсисайдцам" удалось подписать защитника сборной Турции Озана Кабака. И сегодня новичок провел первую тренировку в "Ливерпуле".

Напомним, только во вторник было официально объявлено об аренде игрока у "Шальке" до конца сезона.
Футболист  выложил в своем Твиттере фото с первого занятия.

20-летний турок будет выступать под 19-м номером.

Матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" состоится на "Энфилде" в воскресенье, 7 февраля в 19:30 по московскому времени.

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