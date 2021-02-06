Новичок "Ливерпуля" Озан Кабак провел первую тренировку
Перед матчем с лидером АПЛ "Манчестер Сити", "Ливерпуль" продолжает испытывать проблемы с обороной. В последний день зимнего трансферного окна "мерсисайдцам" удалось подписать защитника сборной Турции Озана Кабака. И сегодня новичок провел первую тренировку в "Ливерпуле".
Напомним, только во вторник было официально объявлено об аренде игрока у "Шальке" до конца сезона.
Футболист выложил в своем Твиттере фото с первого занятия.
First training at @LFC pic.twitter.com/P9uyr58SsI— Ozan KABAK (@ozankabak4) February 5, 2021
20-летний турок будет выступать под 19-м номером.
Матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" состоится на "Энфилде" в воскресенье, 7 февраля в 19:30 по московскому времени.
Читать также: Будапешт может принять игру "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль" | http://soccernews.ru
главное
-
У Кокорина дебют за "Фиорентину". Россиянин вышел на замену в игре с "Интером"
-
Месси не нравятся сплетни о его переходе в ПСЖ
-
Кокорин в заявке "Фиорентины" на матч с "Интером"
-
СМИ: ЦСКА договорился о трансфере хавбека Бохинена
-
Назван лучший футболист десятилетия в Азии по версии IFFHS. Хонда – только второй
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 февраля
-
Нойер снова установил рекорд Бундеслиги
-
Луис Суарес: "Куман прямо сказал, что я не вхожу в его планы"
-
"Интер" следит за хавбеком "Лиона"
-
1
Новичок "Ливерпуля" Озан Кабак провел первую тренировку
-
Кокорин не помог "Фиорентине" забрать очки у "Интера"
-
1
У Кокорина дебют за "Фиорентину". Россиянин вышел на замену в игре с "Интером"
-
Месси не нравятся сплетни о его переходе в ПСЖ
-
Спортдир "Аталанты": "Рады, что Коваленко выбрал нас, несмотря на интерес других команд"
-
"Бавария" минимально победила "Герту"
-
Роналду в свой день рождения высказался о возрасте
-
Моуринью настаивает, что может завоевать титул "Тоттенхэмом"
-
1
Джикия забил гол-красавец на тренировке "Спартака" (видео)
-
Директор УЕФА высказался о будущем сборной России
-
1
"Ривер Плейт" планирует взять Дриусси в аренду у "Зенита"
-
Кокорин в заявке "Фиорентины" на матч с "Интером"
-
СМИ: ЦСКА договорился о трансфере хавбека Бохинена
-
ПСЖ и сборная Бразилии поздравили Неймара с Днем Рождения
-
Кейлор Навас назван лучшим футболистом десятилетия в КОНКАКАФ
-
Зидан высказался о своем будущем в "Реале"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18