Новичок "Локомотива" Исидор назвал свои сильные качества

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Новичок "Локомотива" Исидор назвал свои сильные качества

Фото инстаграм Вилсона Исидора

Новый форвард московского "Локомотива" Вилсон Исидор дал характеристику самому себе.

"Начнём со слабых сторон. Я должен продолжать работать над защитой. Это важно - помочь команде. Затем важно продолжать развиваться технически. Научиться справляться с эмоциями, чтобы не разочаровываться, когда упустил возможность забить гол, и переключаться, чтобы забить следующий.

Мои положительные качества: я быстро адаптируюсь и иду вперёд, у меня поставленный удар по мячу. То, что я люблю больше всего, это когда команда радуется. Если нужно отдать пас, я отдаю. Если нужно забить, я забиваю. Я люблю вдохновлять команду и приносить очки", - сказал 21-летний француз.

"Локо" купил Исидора у "Монако" за 3,5 миллиона евро и заключил с ним контракт до 2026 года.

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