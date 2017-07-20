Новичок "Локомотива" Рыбус опроверг интерес к своей персоне "Спартака"

Новоиспеченный полузащитник московского "Локомотива" Мацей Рыбус опроверг интерес к своей персоне "Спартака", информирует СЭ.

Так, комментируя слухи, которые связывали его с "красно-белыми" и столичным ЦСКА, бывший полузащитник французского "Лиона" сообщил: "О "Спартаке" не знаю. По ЦСКА что-то было, но конкретики сказать не могу".

Напомним, в "Локомотиве" прокомментировали подписание Рыбуса. | soccernews.ru