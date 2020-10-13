Новичок "Локомотива" Зе Луиш прилетел в Москву

Нападающий "Локомотива" и сборной Кабо-Верде Зе Луиш прилетел в Москву.

"Смотрите, кто прилетел в Москву!" - говорится в официальном Instagram московского клуба.

29-летний Зе Луиш перешел в "Локомотив" из "Порту" за семь миллионов евро. Футболист подписал с "железнодорожниками" контракт до лета 2023 года. Ранее форвард уже играл в России за московский "Спартак".

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