Новичок "Манчестер Юнайтед" признан лучшим игроком клуба в феврале
Португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщает официальный сайт клуба.
Португалец занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 80 процентов голосов. Второе место занял нападающий Антони Марсьяль (14%), третье - защитник Люк Шоу (6%).
В феврале Фернандеш провел за манкунианцев пять матчей во всех турнирах, забил два гола (оба - с пенальти) и отдал две результативные передачи.
25-летний хавбек перешел в "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно из "Спортинга" за 55 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18