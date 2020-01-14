Новичок "Милана" Кьяер выбрал игровой номер
Защитник Симон Кьяер определился с игровым номером в "Милане", который накануне арендовал его у "Севильи".
30-летний датчанин будет выступать за "россонери" с цифрой "24" на спине, о чём свидетельствует фото с презентации.
Кьяер присоединился к "Милану" на правах аренды до лета 2020 года с опцией последующего выкупа. Его рыночная стоимость - 6,5 миллионов евро.
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|18
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|5
|Рома
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|19
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|Парма
|19
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|Хеллас Верона
|18
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|Милан
|19
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|Наполи
|19
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|Удинезе
|19
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|13
|Болонья
|19
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|Фиорентина
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|19
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|19
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