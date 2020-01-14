Новичок "Милана" Кьяер выбрал игровой номер

Защитник Симон Кьяер определился с игровым номером в "Милане", который накануне арендовал его у "Севильи".

30-летний датчанин будет выступать за "россонери" с цифрой "24" на спине, о чём свидетельствует фото с презентации.

Кьяер присоединился к "Милану" на правах аренды до лета 2020 года с опцией последующего выкупа. Его рыночная стоимость - 6,5 миллионов евро.

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