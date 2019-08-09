Новичок московского "Динамо" Филипп попрощался с дортмундской "Боруссией"

Новичок московского "Динамо" Максимилиан Филипп прокомментировал свой уход из дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Сегодня, 9 августа, футболист стал частью "бело-голубых". Его контракт рассчитан до 2023 года. Вероятная стоимость игрока - 20 миллионов евро.

"Для меня было особенно играть за "Боруссию". Я благодарен этому клубу за поддержку. В моем возрасте важна игровая практика. С нетерпением жду новых вызовов", - сказал Филипп.

Филипп выступал в "Боруссии" с лета 2017 года. В 51 матче он отметился 11 голами.

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