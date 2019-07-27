Новичок "Наполи" Элмас: "Я не боюсь Роналду"

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Новичок "Наполи" Элмас: "Я не боюсь Роналду"

Новичок "Наполи" Элиф Элмас поделился ожиданиями от борьбы за скудетто с туринским "Ювентусом".

"Я знаю, какой ожесточённой является битва за скудетто с "Ювентусом". Не могу дождаться того момента, когда смогу играть. Имя Криштиану Роналду звучит весомо, но я не боюсь его", - цитирует 19-летнего македонца Football Italia.

Напомним, что "Наполи" купил Элмаса у "Фенербахче" за 16 миллионов евро плюс бонусы.

"Ювентус" становился победителем Серии А в течение восьми последних сезонов.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси:Я не бою..юю..юю..сь...... Ронал.....ду.....ду

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