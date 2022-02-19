Новичок "Ньюкасла" Триппьер рискует пропустить остаток сезона

Теги ньюкасл юнайтедэдди хаукиран триппьертравмы

Новичок "Ньюкасла" Триппьер рискует пропустить остаток сезона

Фото твиттер Кирана Триппьера

Фланговый защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер может больше не сыграть в текущем сезоне.

Напомним, что зимний новичок "сорок" получил перелом пятой плюсневой кости левой стопы.

"Мы надеемся, что Киран вернётся до конца сезона, но очевидно, что у него серьёзная травма", - цитирует главного тренера команды Эдди Хау Goal.com.

В январе "Ньюкасл" купил Триппьера у "Атлетико" за 15 миллионов евро. Игрок после перехода забил 2 гола в 5 матчах.

Не пропустите: "Ньюкасл" нацелился на бельгийского вингера. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агуэро может войти в тренерский штаб сборной Аргентины

Агуэро может войти в тренерский штаб сборной Аргентины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов