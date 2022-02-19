Новичок "Ньюкасла" Триппьер рискует пропустить остаток сезона

Фото твиттер Кирана Триппьера

Фланговый защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер может больше не сыграть в текущем сезоне.

Напомним, что зимний новичок "сорок" получил перелом пятой плюсневой кости левой стопы.

"Мы надеемся, что Киран вернётся до конца сезона, но очевидно, что у него серьёзная травма", - цитирует главного тренера команды Эдди Хау Goal.com.

В январе "Ньюкасл" купил Триппьера у "Атлетико" за 15 миллионов евро. Игрок после перехода забил 2 гола в 5 матчах.

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