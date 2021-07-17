Новичок ПСЖ Хакими заболел коронавирусом

Фото инстаграм ПСЖ / Автор неизвестен

СМИ узнали о заражении коронавирусной инфекцией флангового защитника ПСЖ Ашрафа Хакими.

По информации L’Equipe, 22-летний марокканец сдал положительный тест на COVID-19 и был отправлен на карантин.

В связи с этим новичок парижан пропустил сегодняшний товарищеский матч против "Шамбли" (2:2).

ПСЖ купил Хакими у "Интера" за 60 миллионов евро, ещё 11 миллионов миланский клуб может получить в виде бонусов.

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