Новичок ПСЖ Хакими заболел коронавирусом
Фото инстаграм ПСЖ / Автор неизвестен
СМИ узнали о заражении коронавирусной инфекцией флангового защитника ПСЖ Ашрафа Хакими.
По информации L’Equipe, 22-летний марокканец сдал положительный тест на COVID-19 и был отправлен на карантин.
В связи с этим новичок парижан пропустил сегодняшний товарищеский матч против "Шамбли" (2:2).
ПСЖ купил Хакими у "Интера" за 60 миллионов евро, ещё 11 миллионов миланский клуб может получить в виде бонусов.
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|Страсбур
|27
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|Нант
|28
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