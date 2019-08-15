Новичок ПСЖ Сарабия признался, что Мбаппе впечатлил его

Теги псжкилиан мбаппе

Новичок ПСЖ Сарабия признался, что Мбаппе впечатлил его

Новый игрок ПСЖ Пабло Сарабия заявил, что был впечатлен игрой 20-летнего нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает RMC.

"Я очень удивился первыми тренировками с Мбаппе. Я, конечно, знал, что он быстрый, но не знал насколько он хорош. Он один из лучших в мире, очень рад с ним играть", - сказал Сарибия.

Футболист выступал за "Севилью" с 2016 по 2019 год. 27-летний хавбек принял участие в 52 матчах, забил 23 мяча и отдал 17 голевых передач.

А еще: "Реал" не собирается отпускать нападающего Винисиуса Жуниора в ПСЖ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Лион Лион 1 3
2 ПСЖ ПСЖ 1 3
3 Анжер Анжер 1 3
4 Реймс Реймс 1 3
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 1 3
6 Ницца Ницца 1 3
7 Лилль Лилль 1 3
8 Ренн Ренн 1 3
9 Метц Метц 1 1
10 Тулуза Тулуза 1 1
11 Страсбур Страсбур 1 1
12 Брест Брест 1 1
13 Нант Нант 1 0
14 Амьен Амьен 1 0
15 Дижон Дижон 1 0
16 Монпелье Монпелье 1 0
17 Бордо Бордо 1 0
18 Марсель Марсель 1 0
19 Монако Монако 1 0
20 Ним Ним 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов