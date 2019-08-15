Новичок ПСЖ Сарабия признался, что Мбаппе впечатлил его
Новый игрок ПСЖ Пабло Сарабия заявил, что был впечатлен игрой 20-летнего нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает RMC.
"Я очень удивился первыми тренировками с Мбаппе. Я, конечно, знал, что он быстрый, но не знал насколько он хорош. Он один из лучших в мире, очень рад с ним играть", - сказал Сарибия.
Футболист выступал за "Севилью" с 2016 по 2019 год. 27-летний хавбек принял участие в 52 матчах, забил 23 мяча и отдал 17 голевых передач.
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