Новичок "Реала" Азар получил номер Роналду

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Новичок "Реала" Азар получил номер Роналду

Стало известно, кто будет заявлен "Реалом" на сезон-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Новичок команды Эден Азар поучил номер "7", который ранее принадлежал Криштиану Роналду.

28-летний Азар перешёл в "Реал" из "Челси" за 100 миллионов евро. Контракт бельгийца со "сливочными" рассчитан до 2024 года.


Ранее болельщики мадридцев были недовольны физической формой футболиста, считая, что после отпуска он набрал слишком много лишнего веса.

В заявку также попали Хамес Родригес и Гарет Бэйл, которые должны были покинуть команду.

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