Новичок "Реала" Азар получил номер Роналду
Стало известно, кто будет заявлен "Реалом" на сезон-2019/20. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Новичок команды Эден Азар поучил номер "7", который ранее принадлежал Криштиану Роналду.
28-летний Азар перешёл в "Реал" из "Челси" за 100 миллионов евро. Контракт бельгийца со "сливочными" рассчитан до 2024 года.
Ранее болельщики мадридцев были недовольны физической формой футболиста, считая, что после отпуска он набрал слишком много лишнего веса.
В заявку также попали Хамес Родригес и Гарет Бэйл, которые должны были покинуть команду.
А еще: Гол Месси со штрафного "Ливерпулю" признан лучшим в сезоне-2018/19 | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Игроки "Арсенала" подверглись нескольким нападениям
-
Слуцкий завел аккаунт в Instagram
-
Французский болельщик подал в суд на Неймара
-
"Кальяри" объявил о рекордном трансфере в истории клуба
-
Обратная сторона трансфера Жоау Фелиша. Вспоминаем 5 футболистов, которые не заиграли в топ-чемпионатах, приехав из португальской лиги
-
Суарес назвал одно из лучших решений в своей жизни
-
1
"Барселона" U19 разгромила "Зенит-2"
-
"Аякс" объявил о продлении контракта с одним из лидеров команды
-
"Аталанта" объявила о переходе экс-игрока "Зенита"
-
1
Малком рассказал о роли Дзюбы в его адаптации в "Зените"
-
Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в "Динамо"
-
"Краснодар" продал рекордное количество абонементов
-
Эмери рассказал о целях команды на предстоящий сезон
-
Хохлов: "То, что было вчера, это история. Каждый матч - это новая битва"
-
Новичок "Реала" Азар получил номер Роналду
-
Лукас Моура продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2024 года
-
Полузащитник "Аякса" Шене перешел в "Дженоа"
-
Гвардиола рассказал, сколько Сане пропустит из-за травмы
-
3
Артур: "Думаю, болельщики и игроки "Барсы" хотят возвращения Неймара"
-
Почеттино недоволен ранним закрытием трансферного окна в Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32