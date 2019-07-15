Новичок "Реала" Кубо удивил своими навыками на тренировке

Новичок мадридского "Реала" Такефуса Кубо производит хорошее впечатление на тренировках с основной командой.

18-летний японец оказался настолько техничным, что более опытные партнёры просто не могут его остановить. Взгляните сами!

Напомним, что "Реал" купил Кубо у "Токио" за 2 миллиона евро. Футболист, которого называют "японским Месси", подписал с королевским клубом контракт до лета 2023 года.

Не пропустите: СМИ: Азар выбрал игровой номер в "Реале". | http://soccernews.ru