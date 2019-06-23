Новичок "Реала" Менди извинился за то, что лайкнул твит с требованием выгнать Васкеса
В курьезную ситуацию попал новичок "Реала" Ферлан Менди.
В своем твиттере француз лайкнул запись в которой говорится: "Нужно выгнать Лукаса Васкеса".
Позже он принес извинения: "Я не понял значения этой фразы. Я попытаюсь побыстрее выучить испанский язык", - написал Менди.
Напомним, что Менди перебрался в "Реал" из "Лиона" за 48 миллионов евро.
Читайте также: Менди: "Говорили, что я больше не смогу играть в футбол. Теперь я в "Реале". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Спортивный директор "Сочи": "До старта РПЛ осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет"
-
Эриксен откажется от перехода в "Реал"
-
Де Росси может возглавить молодежную сборную Италии
-
Новичок "Реала" Менди извинился за то, что лайкнул твит с требованием выгнать Васкеса
-
Сане ответил на предложение "Баварии"
-
Adidas оказывает давление на "Манчестер Юнайтед" из-за ситуации с Погба
-
Клубы Ла Лиги установили трансферный рекорд
-
Стала известна дата последнего матча в карьере Торреса
-
1
"Атлетико" близок к подписанию Хюсая
-
Лоськов хотел бы возглавить "Локомотив"
-
"Зенит" готов отпустить Ригони
-
Тренер Аргентины поделился ожиданиями от матча с Катаром
-
1
Футболисты "Манчестер Юнайтед" выступают за продажу Погба
-
Буффона зовут в Англию
-
"Локомотив" объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами
-
18
СМИ: Неймар сообщил игрокам "Барселоны" о своем скором возвращении в клуб
-
2
"Краснодар" близок к покупке еще одного игрока из чемпионата Голландии
-
США и Панама обеспечили себе выход в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКФ
-
Стали известны детали перехода Понсе в "Спартак"
-
1
Гари Невилл: "В "Манчестер Юнайтед" сейчас нет лидеров"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32