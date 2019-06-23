Новичок "Реала" Менди извинился за то, что лайкнул твит с требованием выгнать Васкеса

Теги реал мадридферлан мендилукас васкес

Новичок "Реала" Менди извинился за то, что лайкнул твит с требованием выгнать Васкеса

В курьезную ситуацию попал новичок "Реала" Ферлан Менди.

В своем твиттере француз лайкнул запись в которой говорится: "Нужно выгнать Лукаса Васкеса".

Позже он принес извинения: "Я не понял значения этой фразы. Я попытаюсь побыстрее выучить испанский язык", - написал Менди.

Напомним, что Менди перебрался в "Реал" из "Лиона" за 48 миллионов евро.

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