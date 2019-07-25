Новичок "Реала" Менди получил травму

Защитник "Реала" Ферлан Менди получил повреждение.

Как сообщает сайт клуба, у 24-летнего француза диагностировали повреждение мышц бедра. Сроки восстановления игрока могут составить 3-4 недели.

Напомним, что трансфер Менди в "Реал" затягивался из-за проблем игрока с бедром.

"Реал" приобрел футболиста у "Лиона" за 48 миллионов евро и подписал с ним шестилетний контракт.

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