Новичок "Реала", сказавший, что болеет за мадридский клуб с детства, несколько лет назад говорил также и про "Барселону"

Теги реал мадридбраим диасбарселона

Новичок "Реала", сказавший, что болеет за мадридский клуб с детства, несколько лет назад говорил также и про "Барселону"

Новичок "Реала" Браим Диас в первом интервью заявил, что является фанатом клуба с детства.

Однако El Chiringuito нашел видео, в котором Диас называл "Барселону" любимым клубом, а Месси любимым футболистом.

Напомним, что Диас подписал со "сливочными" соглашение до 2025 года.

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