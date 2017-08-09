Новичок "Реала" уже задумывается над сменой команды

Теги хесус вальехореал мадрид

Новичок "Реала" уже задумывается над сменой командыЗащитник мадридского "Реала" Хесус Вальвехо, который попал в первую команду королевского клуба лишь текущим летом, уже задумывается над сменой команды.

Как информирует испанская пресса, после того, как он не попал в заявку "сливочных" на матч Суперкубка УЕФА против английского "Манчестер Юнайтед", 20-летний бек начал рассматривать возможность смены клубной прописки уже до закрытия нынешнего трансферного окна. 

Отметим, что Вальехо перешел в "Реал" в 2015-м году. Прошлый сезон на правах аренды он провел в "Айнтрахте" из Франкфурта-на-Майне. Его контракт с королевским клубом действителен до лета 2021-го года.

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