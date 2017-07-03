Новичок "Ромы" Карсдорп выбыл на четыре недели

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Новичок "Ромы" Карсдорп выбыл на четыре недели

Новичок "Ромы" Рик Карсдорп пропустит около месяца, сообщает официальный сайт клуба.

Футболисту было прооперировано колено и он не будет участвовать в большей части предсезонной подготовки. Отметим, что игрок в апреле травмировал мениск.

Карсдорп в июне стал игроком "Ромы". Трансфер игрока обошелся "волкам" в 14 миллионов евро.

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