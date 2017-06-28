Новичок "Ростова" Майер: "Постараюсь бороться на поле так же, как Макгрегор в ринге"



Полузащитник "Ростова" Жан Майер заявил, что его сравнивают с бойцов UFC Конором Макгрегором.

"Многие люди говорили мне, что я похож на Конора Макгрегора. Он мой кумир в UFC, и я не против, что нас сравнивают. Постараюсь бороться на поле так, как Конор делает это в ринге", – приводит слова Майера официальный твиттер клуба.

Напомним, что 24-летний Майер перешел в "Ростов" из "Домжале" за 250 тысяч евро.

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