Новичок "Ростова" Майер: "Постараюсь бороться на поле так же, как Макгрегор в ринге"

Теги ростов

Новичок "Ростова" Майер: "Постараюсь бороться на поле так же, как Макгрегор в ринге"
Полузащитник "Ростова" Жан Майер заявил, что его сравнивают с бойцов UFC Конором Макгрегором.

"Многие люди говорили мне, что я похож на Конора Макгрегора. Он мой кумир в UFC, и я не против, что нас сравнивают. Постараюсь бороться на поле так, как Конор делает это в ринге", – приводит слова Майера официальный твиттер клуба.

Напомним, что 24-летний Майер перешел в "Ростов" из "Домжале" за 250 тысяч евро.

Не пропустите: Дмитрий Тарасов может перейти в "Ростов".  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов