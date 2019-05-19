Новичок РПЛ подготовил контракт для Денисова
"Сочи" всерьез задумался над подписанием хавбека "Локомотива" Игоря Денисова.
Сообщается, что новичок РПЛ подготовил для 35-летнего игрока соглашение по схеме "1+1", по которому он будет получать 800 тысяч евро в год. Вместе с бонусами зарплата футболиста может вырасти до 1,1 миллиона евро.
Контракт Денисова с "Локомотивом" действует до лета 2020 года. Напомним, что игрок не появляется на поле с апреля.
В этом сезоне Денисов провел 26 матчей и отдал одну голевую передачу.
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