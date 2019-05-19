Новичок РПЛ подготовил контракт для Денисова

1 Теги фк сочилокомотив москваигорь денисовтрансферы

Новичок РПЛ подготовил контракт для Денисова

"Сочи" всерьез задумался над подписанием хавбека "Локомотива" Игоря Денисова.

Сообщается, что новичок РПЛ подготовил для 35-летнего игрока соглашение по схеме "1+1", по которому он будет получать 800 тысяч евро в год. Вместе с бонусами зарплата футболиста может вырасти до 1,1 миллиона евро.

Контракт Денисова с "Локомотивом" действует до лета 2020 года. Напомним, что игрок не появляется на поле с апреля.

В этом сезоне Денисов провел 26 матчей и отдал одну голевую передачу.

Читайте также: СМИ узнали причину конфликта между Денисовым и Сёминым. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

bezdar
bezdar

За 26 матчей одна голевая передача и ни одного гола - пустая трата денег

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Компани покидает "Манчестер Сити"

Официально: Компани покидает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 28 61
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 29 48
5 Спартак Москва Спартак Москва 28 46
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
7 Оренбург Оренбург 29 40
8 Ахмат Ахмат 29 39
9 Ростов Ростов 28 38
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 28 28
14 Уфа Уфа 29 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов