Новичок РПЛ подготовил контракт для Денисова

"Сочи" всерьез задумался над подписанием хавбека "Локомотива" Игоря Денисова.

Сообщается, что новичок РПЛ подготовил для 35-летнего игрока соглашение по схеме "1+1", по которому он будет получать 800 тысяч евро в год. Вместе с бонусами зарплата футболиста может вырасти до 1,1 миллиона евро.

Контракт Денисова с "Локомотивом" действует до лета 2020 года. Напомним, что игрок не появляется на поле с апреля.

В этом сезоне Денисов провел 26 матчей и отдал одну голевую передачу.

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