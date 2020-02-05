Новичок "Рубина" Абильдгор прокомментировал свой переход в казанский клуб

Новичок "Рубина" Оливер Абильдгор высказался о своем переходе в казанский клуб. Об этом сообщается на официальном сайте команды.



"Я был очень рад, тому, что мной интересуется "Рубин". Постараюсь сделать все, чтобы помочь команде. Я быстро принял решение перейти в "Рубин". Меня ждет отличное время в России.

Первая и главная цель для меня в "Рубине" - вернуть успехи клубу, вторая - личный прогресс и движение вверх", - сказал игрок.

Контракт 23-летнего игрока "Ольборга" с "Рубином" рассчитан до лета 2020 года с правом выкупа.

В текущем сезоне Абильдгор участвовал в 11 матчах чемпионата Дании, отметившись 1 голом.

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