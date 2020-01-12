Новичок "Рубина" Макаров рассказал, почему перешел в казанский клуб

Теги рубинденис макаровлеонид слуцкий

Новичок "Рубина" Макаров рассказал, почему перешел в казанский клуб

Новичок "Рубина" Денис Макаров назвал главную причину свое перехода в казанский клуб. Об этом сообщает Sport24.

"Общение с тренером было, но это останется между нами, все покажут сборы. Почему выбрал "Рубин", а не ЦСКА? Из-за Слуцкого и Веретенникова", - сказал Макаров.

Напомним, что "Рубин" купил Макарова у "Нефтехимика" за 300 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2023 года.

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