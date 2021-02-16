Новичок "Рубина" выбыл до конца сезона

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Новичок "Рубина" выбыл до конца сезона

Казанский "Рубин" надолго потерял полузащитника Мицуки Сайто, сообщает официальный твиттер клуба. 

Футболист получил повреждение связочного аппарата голеностопного сустава на тренировке команды на сборах в Турции.

22-летнему японцу пришлось перенести операцию. Сроки его восстановления составят 4 месяца, то есть он пропустит весь остаток сезона.

Напомним, что "Рубин" в декабре арендовал Сайто на полтора года с правом последующего выкупа.

Не пропустите: Гендиректор "Рубина" назвал сумму, которую клуб заработал на трансферах за последние годы. | http://soccernews.ru
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