Новичок "Рубина": "Ждите от меня голов в стиле Роббена"

Новичок "Рубина" Денис Макаров признался, что берёт пример с именитого голландского футболиста Арьена Роббена.

"Мне очень нравится Роббен. Стараюсь на тренировках отрабатывать удары в его стиле. Он тоже очень много бил, когда играл. Если не бить, не будет голов. Удар зависит от мастерства, поэтому я его тренирую. Если есть ситуация, при которой я вижу, что в районе 25-30 метров до ворот свободно и есть позиция для удара, то я всегда ударю. Если увижу, что можно отдать пас, к примеру, на пустые ворота, я, конечно, отдам. Но если всё закрыто, всегда буду бить.

Очень много смотрю видео с Роббеном: его технику, ведение мяча, удар. Всё стараюсь повторять и делать в подобном ключе. Очень нравится его стиль игры. Ждать ли в РПЛ голов в стиле Роббена? Да. Пусть будет так", - сказал 21-летний полузащитник.

Напомним, что "Рубин" 6 января купил Макарова у "Нефтехимика" за 300 тысяч евро.

Роббен в течение карьеры выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию". Прошлым летом он решил повесить бутсы на гвоздь.

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