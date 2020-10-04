Новичок сборной Армении Корян рассказал о своем дебюте за национальную команду

Хавбек "Химок" и сборной Армении Аршак Корян рассказал о своем дебюте за национальную команду.

5 сентября футболист дебютировал за сборную в матче с Северной Македонией.

"Я всегда хотел играть за Армению, просто не мог в связи с правилами лимита на легионеров. Если бы раньше уехал и сыграл, автоматически стал бы легионером. У меня не было веских поводов прийти в клуб и сказать, чтобы меня с армянским паспортом взяли на легионерское место - не было такого бэкграунда, что я уже кому-то что-то доказал и вышел на какой-то высокий уровень. Это, пожалуй, было единственным препятствием. Не сказал бы, что я прям ждал изменения правила по легионерам, но как только приняли решение, сомнений не было, чтобы принять приглашение в сборную Армению. Внутренне я этого хотел раньше, но не мог афишировать, так как ещё выступал за сборную России по юношам и в молодежке. Это было бы просто неправильно. Мне не хотелось кого-то обманывать.

Готовы ли замахнуться на выход на ЧМ-2022? Я по жизни максималист, для этого и нужно выходить на поле, чтобы стремиться куда-то наверх. Чемпионат мира - это другой этап, а сейчас надо выиграть все остальные матчи в группе и дальше от этого отталкиваться. У всех в голове есть желание пройти на чемпионат мира, но пока наша текущая цель - матчи Лиги наций", - передает слова Коряна пресс-служба РПЛ.

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