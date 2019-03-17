Новичок сборной России высказался о вызове в национальную команду

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал свой первый вызов в сборную России.

"Со здоровьем все хорошо, ничего не беспокоит, работаю в полном режиме. Эмоции от приезда в сборную самые положительные. Очень рад вызову, буду оправдывать оказанное доверие", - приводит слова Ахметова твиттер сборной России.

21-летний Ахметов перешел в ЦСКА прошлым летом из "Рубина". В нынешнем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

Напомним, что сборная России проведет два матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).

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