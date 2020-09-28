Новичок сборной России Жиров близок к переходу в клуб второй Бундеслиги

Российский защитник "Зандхаузена" Александр Жиров близок к переходу в "Ганновер", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, клубы практически согласовали условия соглашения. Сделка должна была закрыта до 6 октября.

Напомним, что Жиров получил вызов в сборную России на товарищеский матч со Швецией, а также поединки Лиги Наций с Турцией и Венгрией.

29-летний Жиров выступает за "Зандхаузен" с 2018 года. Всего он провел за клуб 54 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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