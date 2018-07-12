Новичок Серии А объявил о переходе защитника сборной Португалии

Португальский защитник Бруну Алвеш перешел в "Парму", сообщил официальный сайт клуба.

Футболист достался итальянскому клубу бесплатно и подписал с ним однолетний контракта.

Стоит отметить, что Алвеш вошел в заявку в сборную Португалии на ЧМ-2018, но не провел ни одного матча.

36-летний Алвеш за свою карьеру выступал за "Порту", "Фаренсе", "Гимараэш", АЕК, "Зенит", "Фенербахче", "Кальяри" и "Рейнджерс". За сборную Португалии сыграл 96 матчей и забил 11 голов.

Не пропустите: "Ювентус" назвал цену на Игуаина. | http://soccernews.ru