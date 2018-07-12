Новичок Серии А объявил о переходе защитника сборной Португалии

Теги пармабруну алвеш

Новичок Серии А объявил о переходе защитника сборной Португалии

Португальский защитник Бруну Алвеш перешел в "Парму", сообщил официальный сайт клуба.

Футболист достался итальянскому клубу бесплатно и подписал с ним однолетний контракта. 

Стоит отметить, что Алвеш вошел в заявку в сборную Португалии на ЧМ-2018, но не провел ни одного матча.

36-летний Алвеш за свою карьеру выступал за "Порту", "Фаренсе", "Гимараэш", АЕК, "Зенит", "Фенербахче", "Кальяри" и "Рейнджерс". За сборную Португалии сыграл 96 матчей и забил 11 голов. 

Не пропустите: "Ювентус" назвал цену на Игуаина. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 12 июля

Главные новости дня: 12 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов