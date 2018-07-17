Новичок "Шахтера" признался, что отклонил предложение "Ювентуса"

Бразильский полузащитник Фернандо Педро заявил, что он отказался переходить в "Ювентус" ради "Шахтера".

"Киев - прекрасный город, мне очень сильно понравился. Я прекрасно адаптируюсь здесь, привыкаю, мне очень нравится. Здесь очень красиво.

У меня было предложение из Италии, из Турина. Но я очень рад, что принял предложение "Шахтера". Я очень счастлив здесь и надеюсь, что так будет и впредь", - приводит слова Фернандо официальный сайт клуба.

Напомним, что 19-летний Фернандо перешел в "Шахтер" из "Палмейраса" за 5,5 миллионов евро.

Не пропустите: Футболист "Ромы" перешел в клуб из Украины. | http://soccernews.ru