Новичок "Шахтера": "Ради "горняков" отказал "Барселоне"

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Новичок "Шахтера": "Ради "горняков" отказал "Барселоне"Донецкий "Шахтер" подписал контракт с 19-летним нападающим "Сан-Паулу" Маркиньосом Сиприано.

Футболист приедете в Украину 15 сентября, а до этого времени будет выступать в Бразилии. По словам футболиста, кроме дончан, им интересовалась "Барселона".

"Официальные предложения были от "Шахтера" и "Барселоны". Почему выбрал "Шахтер"? Из-за того проекта, который мне представил клуб. Это очаровало меня и мою семью. И дело здесь не в деньгах, а в перспективе. Я хочу играть в Лиге Чемпионов за клуб, который хорошо работает с молодежью из Бразилии", - сказал он.

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