Новичок "Сочи" Рами заявил, что не планирует искать себе русскую жену

Новичок "Сочи" Адиль Рами заявил, что не собирается искать себе русскую жену, так как настроен лишь на футбол.

Сегодня, 28 февраля, сочинский клуб представил форварда Александра Кокорина и Рами.

"Я предпочитаю оставаться в тени, просто играть в футбол, а там уже как сложится. Женитьба сейчас не мой приоритет", - цитирует "РИА Новости" Рами.

Напомним, что 34-летний футболист присоединился к "Сочи" на правах свободного агента, заключив контракт до конца нынешнего сезона.

Рами известен по выступлениям за "Лилль", "Валенсию", "Милан", "Марсель", "Севилью" и "Фенербахче".

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