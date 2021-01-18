Новичок "Спартака" Хендрикс пообещал учить русский язык

Полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс рассказал о своих первых впечатлениях после перехода в московский клуб.

"Спартак" - крупнейший клуб с самой большой армией болельщиков. Очень хороший стадион. У команды последние годы были достаточно успешные. Надеюсь, этот успех продолжится. Я собираюсь учить русский язык. Это важно. Вперёд, "Спартак", - сказал новичок "красно-белых".

Трансфер голландского хавбека из ПСВ обошёлся "Спартаку" в 700 тысяч евро. Контракт подписан до июня 2024 года.

Хендрикс всю карьеру провёл в клубе из Эйндховена, сыграл 239 матчей, забил 8 голов и сделал 17 ассистов.

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