Новичок "Спартака" Хендрикс прибыл на сбор в ОАЭ

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Новичок "Спартака" Хендрикс прибыл на сбор в ОАЭ

В расположение "Спартака" в Дубае прибыл полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс, сообщает "СЭ".

Напомним, что в Объединённых Арабских Эмиратах "красно-белые" готовятся ко второй части сезона.

Голландец прилетел на сбор "Спартака" для прохождения медобследования и подписания контракта.

Если всё будет в порядке, то уже в воскресенье Хендрикс начнёт тренироваться со "Спартаком". Клуб договорился о его приобретении за 500 тысяч евро + бонусы.

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