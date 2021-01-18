Новичок "Спартака" Хендрикс раскрыл подробности первой встречи с Тедеско
Полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс рассказал о первой встрече с наставником "красно-белых" Доменико Тедеско.
"Наша встреча прошла очень хорошо. Мы увиделись в отеле перед моим медосмотром, пообщались. Он сказал, что очень рад моему переходу в "Спартак" и что вместе мы добьёмся многого", - сказал новичок "красно-белых".
Трансфер голландского хавбека из ПСВ обошёлся "Спартаку" в 700 тысяч евро. Контракт подписан до июня 2024 года.
Хендрикс всю карьеру провёл в клубе из Эйндховена, сыграл 239 матчей, забил 8 голов и сделал 17 ассистов.
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