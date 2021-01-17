Новичок "Спартака" Хендрикс спел приветственную песню
Пресс-служба "Спартака" опубликовала видео с обрядом посвящения новичка Йоррита Хендрикса.
На видео показано, как футболист спел песню на голландском языке, стоя на табурете.
Приветственная песня от нашего голландского новичка! #ДавайГромче pic.twitter.com/biN0tgeSUb— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 17, 2021
Напомним, что "Спартак" заплатил за Хендрикса полмиллиона евро и подписал с игроком контракт на 3,5 года.
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