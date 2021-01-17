Новичок "Спартака" Хендрикс спел приветственную песню

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Новичок "Спартака" Хендрикс спел приветственную песню

Пресс-служба "Спартака" опубликовала видео с обрядом посвящения новичка Йоррита Хендрикса.

На видео показано, как футболист спел песню на голландском языке, стоя на табурете.

Напомним, что "Спартак" заплатил за Хендрикса полмиллиона евро и подписал с игроком контракт на 3,5 года.

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