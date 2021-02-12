Новичок "Спартака" Хендрикс женился

Полузащитник московского "Спартака" Йоррит Хендрикс официально стал семейным человеком.

Пресс-служба "красно-белых" поздравила в твиттере голландца и его избранницу Джолизу со свадьбой.

В первой половине января "Спартак" приобрёл Хендрикса у ПСВ, заплатив за него 700 тысяч евро. Контракт с ним заключён до лета 2024 года.

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