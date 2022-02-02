Новичок "Спартака" Классен близок к возвращению в строй
Травма защитника московского "Спартака" Леона Классена оказалась несерьезной, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, футболист уже приступил к тренировкам, но, скорее всего, пропустит сегодняшний контрольный матч с "Ригой".
Напомним, что Классен получил повреждение в своем дебютном матче за "красно-белых" против "Слована" (2:2).
21-летний Классен перешел в "Спартак" из австрийского "Тироля". Сумма трансфера составил 900 тысяч евро. Он заключил контракт с клубом до лета 2025 года.
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