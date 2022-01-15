Новичок "Спартака" Классен сравнил чемпионаты России и Австрии

Теги спартак москвалеон классен

Новичок "Спартака" Классен сравнил чемпионаты России и Австрии

Фото инстаграм Леона Классена

Защитник московского "Спартака" Леон Классен рассказал, какая лига сильнее - российская или австрийская.

Напомним, что 21-летний футболист перешёл из "Тироля", за который выступал с мая 2021 года.

"Думаю, что российский чемпионат лучше, чем австрийский. Намного больше сильных команд. Надеюсь, что смогу помочь команде подняться с 9-го места", - сказал Классен.

Не пропустите: Хавбек "Спартака" Хендрикс отказал клубу МЛС. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" перенесён

Официально: матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" перенесён

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЛАСК Линц ЛАСК Линц 22 54
2 Зальцбург Зальцбург 22 48
3 Рапид Вена Рапид Вена 22 40
4 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 22 38
5 Штурм Грац Штурм Грац 22 32
6 Хартберг Хартберг 22 29
7 Аустрия Вена Аустрия Вена 22 25
8 Райндорф Альтах Райндорф Альтах 22 24
9 Адмира Адмира 22 19
10 Ваттенс Ваттенс 22 19
11 Маттерсбург Маттерсбург 22 18
12 Ст. Пелтен Ст. Пелтен 22 17
Полная таблица

топ-5 тегов