Новичок "Спартака" Классен сравнил чемпионаты России и Австрии

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Защитник московского "Спартака" Леон Классен рассказал, какая лига сильнее - российская или австрийская.

Напомним, что 21-летний футболист перешёл из "Тироля", за который выступал с мая 2021 года.

"Думаю, что российский чемпионат лучше, чем австрийский. Намного больше сильных команд. Надеюсь, что смогу помочь команде подняться с 9-го места", - сказал Классен.

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