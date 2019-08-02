Новичок "Спартака" Ларссон пропустит дерби с "Динамо"
Новый форвард "Спартака" Джордан Ларссон пропустит московское дерби с "Динамо".
Напомним, что "Спартак" объявил о трансфере 22-летнего шведа сегодня, 2 августа. Трансфер игрока обошелся клубу в 4 миллиона евро. С самим футболистом было подписано трехлетнее соглашение.
"Спартак" встретится с "Динамо" в рамках 4-го тура РПЛ. Поединок запланирован на 3 августа.
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