Новичок "Спартака" Мартинс рассказал, почему решил выступать за сборную Люксембурга
Фото: инстаграм Кристофера Мартинса/Автор неизвестен
Полузащитник московского "Спартака" Кристофер Мартинс рассказал, почему принял решение играть за сборную Люксембурга, несмотря на то, что у него есть корни из Кабо-Верде.
"Я бывал в Кабо-Верде всего один раз, на каникулах в детстве. Я родился в Люксембурге, ходил в школу и стал заниматься футболом именно там. Люксембург — моя родная страна, где живет большинство родственников, включая маму и сестру. Я с самого начала знал, что хочу играть за Люксембург. Эта страна научила меня футболу и дала все, что у меня есть. Я прошел через юношескую и молодежную сборные, и дальнейший выбор был для меня очевиден", - приводит слова Мартинеса официальный сайт клуба.
25-летний Мартинс выступает за сборную Люксембурга с 2014 года. Всего он провел за национальную команду 49 матчей и забил один гол.
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