Новичок "Спартака": "Москва - красно-белая"

Новичок московского "Спартака" Джордан Ларссон высказался о победе своей команды в дерби с ЦСКА в рамках шестого тура РПЛ.

"Великая победа в дерби! Москва - красно-белая", - написал Ларссон в инстаграме на английском и русском языках.

Напомним, что "Спартак" обыграл ЦСКА со счётом 2:1 и вышел на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, оставив позади себя в том числе армейцев.

"Красно-белые" купили Ларссона в начале августа за 4 миллиона евро. 22-летний швед провёл 2 матча, результативными действиями не отличался.

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