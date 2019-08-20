Новичок "Спартака": "Москва - красно-белая"
Новичок московского "Спартака" Джордан Ларссон высказался о победе своей команды в дерби с ЦСКА в рамках шестого тура РПЛ.
"Великая победа в дерби! Москва - красно-белая", - написал Ларссон в инстаграме на английском и русском языках.
Напомним, что "Спартак" обыграл ЦСКА со счётом 2:1 и вышел на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, оставив позади себя в том числе армейцев.
"Красно-белые" купили Ларссона в начале августа за 4 миллиона евро. 22-летний швед провёл 2 матча, результативными действиями не отличался.
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|Команда
|М
|О
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|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2