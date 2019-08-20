Новичок "Спартака": "Москва - красно-белая"

Теги спартак москвацска москваджордан ларссон

Новичок "Спартака": "Москва - красно-белая"

Новичок московского "Спартака" Джордан Ларссон высказался о победе своей команды в дерби с ЦСКА в рамках шестого тура РПЛ.

"Великая победа в дерби! Москва - красно-белая", - написал Ларссон в инстаграме на английском и русском языках.

Напомним, что "Спартак" обыграл ЦСКА со счётом 2:1 и вышел на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, оставив позади себя в том числе армейцев.

"Красно-белые" купили Ларссона в начале августа за 4 миллиона евро. 22-летний швед провёл 2 матча, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Шалимов объяснил, почему "Спартак" обыграл ЦСКА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Эриксен готов перейти в три клуба

Эриксен готов перейти в три клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 13
3 Краснодар Краснодар 6 13
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 11
5 Ростов Ростов 6 11
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 10
7 Рубин Рубин 6 10
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
9 Урал Урал 6 7
10 Уфа Уфа 6 7
11 Ахмат Ахмат 6 7
12 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
13 Динамо Москва Динамо Москва 6 5
14 Тамбов Тамбов 6 4
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов