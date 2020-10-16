Новичок "Спартака" Мозес прилетел в Москву

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила о прибытии новичка команды Виктора Мозеса в российскую столицу.

В четверг вечером клуб объявил об аренде нигерийца до конца сезона с правом выкупа, а уже сегодня он приземлился в одном из аэропортов Москвы.

Ранее генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов не исключал, что дебют Мозеса за "Спартак" может состояться уже в субботу, 17 октября, в матче РПЛ против "Химок".

Не пропустите: Тедеско прокомментировал переход Мозеса в "Спартак". | http://soccernews.ru