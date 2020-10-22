Новичок "Спартака" Мозес высказался о протестах в Нигерии

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Новичок "Спартака" Мозес высказался о протестах в Нигерии

Хавбек "Спартака" Виктор Мозес высказался о протестах в Нигерии. Об этом он написал в своем твиттере.

"Почему убивают невинных протестующих? Хватит. Нигерийцы имеют право протестовать и не быть убитыми за это", - заявил игрок.

Напомним, в Нигеррии проходят протесты против  Специального отряда по борьбе с ограблениями (SARS), одного из подразделений полиции. 

Из-за столкновений с полицией погибают мирные жители.

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