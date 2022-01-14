Новичок "Спартака" Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки: названа причина

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Новичок "Спартака" Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки: названа причина

Фото инстаграм "Спартака"

Форвард московского "Спартака" Шамар Николсон пропустит три матча сборной Ямайки в рамках квалификации ЧМ-2022.

По информации Jamaica Star, новичок "красно-белых" отказался от вызова в национальную команду, чтобы иметь побольше времени для адаптации в российском клубе.

24-летний футболист не сыграет против Мексики, Панамы и Коста-Рики.

В декабре "Спартак" приобрёл Николсона у "Шарлеруа" за 9 миллионов евро.

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