Новичок "Спартака" Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки: названа причина
Фото инстаграм "Спартака"
Форвард московского "Спартака" Шамар Николсон пропустит три матча сборной Ямайки в рамках квалификации ЧМ-2022.
По информации Jamaica Star, новичок "красно-белых" отказался от вызова в национальную команду, чтобы иметь побольше времени для адаптации в российском клубе.
24-летний футболист не сыграет против Мексики, Панамы и Коста-Рики.
В декабре "Спартак" приобрёл Николсона у "Шарлеруа" за 9 миллионов евро.
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