Новичок "Спартака" Николсон попал в команду недели FIFA 22
Фото твиттер "Спартака"
EA SPORTS FUT объявила команду лучших игроков прошлой недели.
В символическую сборную FIFA 22 включён новый форвард московского "Спартака" Шамар Николсон.
Ямаец в воскресенье стал героем матча "Эйпен" - "Шарлеруа", в котором он оформил хет-трик и сделал ассист.
Не пропустите: "Пора зажечь и в России". "Спартак" показал нарезку голов нового форварда команды. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20