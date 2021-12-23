Новичок "Спартака" Николсон попал в команду недели FIFA 22

Фото твиттер "Спартака"

EA SPORTS FUT объявила команду лучших игроков прошлой недели.

В символическую сборную FIFA 22 включён новый форвард московского "Спартака" Шамар Николсон.

Ямаец в воскресенье стал героем матча "Эйпен" - "Шарлеруа", в котором он оформил хет-трик и сделал ассист.

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