Новичок "Спартака" Николсон признан игроком года в своей стране

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Нападающий московского "Спартака" Шамар Николсон признан лучшим игроком 2021 года на Ямайке, сообщает пресс-служба федерации футбола Ямайки в Instagram.

"Поздравляем, Боза!" — говорится в сообщении пресс-службы "красно-белых" в клубном твиттере.

24-летний Николсон перешел в "Спартак" несколько дней назад из "Шарлеруа". Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2025 года.

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