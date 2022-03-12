Новичок "Спартака" Николсон: "В Москве светит фейковое солнце"

Фото инстаграм Шамара Николсона

Форвард московского "Спартака" Шамар Николсон ярко высказался о погоде в российской столице.

"Россия, конечно, холодная страна. Но любые разговоры об этом будут звучать как оправдание. Так что стараюсь мыслить позитивно.

Даже несмотря на то, что сейчас в Москве светит фейковое солнце. Оно яркое, но совсем не согревает!" - сказал ямайский новичок "красно-белых".

Николсон перешёл в "Спартак" в декабре прошлого года за 8 миллионов евро.

За новую команду нападающий сыграл 3 матча и забил 4 гола.

Не пропустите: Промес подозревается в торговле наркотиками. | http://soccernews.ru