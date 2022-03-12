Новичок "Спартака" Николсон: "В Москве светит фейковое солнце"
Фото инстаграм Шамара Николсона
Форвард московского "Спартака" Шамар Николсон ярко высказался о погоде в российской столице.
"Россия, конечно, холодная страна. Но любые разговоры об этом будут звучать как оправдание. Так что стараюсь мыслить позитивно.
Даже несмотря на то, что сейчас в Москве светит фейковое солнце. Оно яркое, но совсем не согревает!" - сказал ямайский новичок "красно-белых".
Николсон перешёл в "Спартак" в декабре прошлого года за 8 миллионов евро.
За новую команду нападающий сыграл 3 матча и забил 4 гола.
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